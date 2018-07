Empfehlung - Masthühner lebendig in Waldstück „entsorgt“

Uelsen Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 100 und 200 Masthühner illegal in einem Waldstück am Uelsen Mühlenweg entsorgt. „Ein Teil der Tiere war noch am Leben, als sie gegen 19.30 Uhr gefunden wurden“, teilte die Polizei am Freitag mit. „Ein Tierarzt musste die Tiere, die noch nicht verendet waren, einschläfern.“ Woher die Hühner stammen, ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 zu melden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/masthuehner-lebendig-in-waldstueck-entsorgt-244415.html