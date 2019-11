Martinsmarkt auf dem Blekkerhof punktet mit Gemütlichkeit

Wer sich am Samstag ein paar gemütliche Stunden machen wollte, der war beim Martinsmarkt in Uelsen genau richtig. Denn mit seinen liebevoll dekorierten Ständen und lodernden Feuerkörben zog der Markt auf dem Blekkerhof viele Besucher in seinen Bann.