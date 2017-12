Malteser bieten in Uelsen „Mobilen Einkaufswagen“ an

Der Malteser Hilfsdienst bietet das Projekt „Mobiler Einkaufswagen“ jetzt in Uelsen und Umgebung an. Es ist ein Angebot für Senioren, die nicht mehr in der Lage sind, alleine einzukaufen. Sie werden von zu Hause abgeholt und zu einem Supermarkt gefahren.