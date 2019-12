Empfehlung - Landjugend Uelsen beschenkt Kinder in Osteuropa

Uelsen Der Landjugend Uelsen ist es eine Herzensangelegenheit, Geld für einen guten Zweck zu spenden. „Durch eine Familie, die sich sehr für den ,Weihnachtspäckchenkonvoi‘ einsetzt, wurden wir auf diese Aktion aufmerksam“, erläutert Kerstin Jüngerink vom Vorstand der Landjugend. Der „Weihnachtspäckchenkonvoi“ bringt Geschenke für bedürftige Kinder in entlegenen und ländlichen Gegenden in Osteuropa. Auf dem Herbstfest in Uelsen haben die Mitglieder der Landjugend Waffeln verkauft und die Einnahmen auf 400 Euro aufgestockt. Mit diesem Budget konnten so Spielmaterial, Pflegeprodukte, Schokolade und andere Kleinigkeiten gekauft und damit 27 Weihnachtspäckchen gefüllt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/landjugend-uelsen-beschenkt-kinder-in-osteuropa-336251.html