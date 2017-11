Empfehlung - Landgericht verhandelt wegen Cannabis-Plantage in Wilsum

Osnabrück/Wilsum. Am 23. Juli des Jahres 2015 ist in einem Waschhaus auf dem Campingplatz in Wilsum eine sogenannte Indoor-Plantage entdeckt worden. Die Anklage berichtet von 136 Cannabispflanzen, die man dort sichergestellt hat. Zudem sollen sich im unteren Teil des Sanitätshäuschens griffbereit in einem Stromkasten eine Schreckschusspistole mit Magazin und Patronen sowie ein Luftgewehr befunden haben. Wegen der Menge der Pflanzen geht die Anklage davon aus, dass die Drogen gewinnbringend verkauft werden sollten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/landgericht-verhandelt-wegen-cannabis-plantage-in-wilsum-214707.html