Līga Vilmane lehrt Orgel an Musikschule Niedergrafschaft

Uelsen Wie die Musikschule Niedergrafschaft mitteilt, wurde die Organistin 1983 in Mitau in Lettland geboren und studierte von 2002 bis 2006 Orgel an der Jāzeps Vītols Musikakademie in Riga. Sie setzte ihr Musikstudium fort am ArtEZ-Conservatorium in Enschede (Orgel bei Gijs van Schoonhoven und Theo Jellema) und erlangte hier im Juli 2011 ihren „Bachelor of Music“. Im Juli 2013 schloss sie erfolgreich ihren „Master of Music“ ab, mit Schwerpunkten auf klassischer Musik, Orgel und Cembalo. Zwischenzeitlich war Līga Vilmane als Organistin in unterschiedlichen Kirchen aktiv und konnte professionelle Erfahrungen bei internationalen Projekten mit Orgel sammeln. Als Dozentin war sie unter anderem von 2015 bis 2018 am Konservatorium in Zwolle tätig und seit 2018 ist sie in der Gemeinde Varsseveld in den Niederlanden als Organistin beschäftigt.

Die Musikschule Niedergrafschaft meldet noch einige freie Plätze für den Orgelunterricht. Anmeldungen und weitere Informationen beim Sekretariat der Musikschule unter Telefon 05942 575 oder per E-Mail an kontakt@musikschule-niedergrafschaft.de.