Kritische Fragen zu Feuerwehrhäusern in Itterbeck und Uelsen

Vor allem Berichte und Ehrungen prägten die Tagesordnung der Versammlung der Feuerwehren in der Samtgemeinde Uelsen. Doch im neuen Feuerwehrhaus in Wilsum wurden auch kritische Fragen zu den Gerätehäusern in Itterbeck und Uelsen gestellt.