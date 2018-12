Empfehlung - Kommentar: Uelser Verwaltung zeigt schlechten Stil

Es ist ein trauriges Ergebnis für die Gemeinde Uelsen: Der SV Olympia wendet sich mit einem Antrag an die Gemeinde wegen der schlechten Kabinensituation – und geht im Anschluss als Verlierer vom Platz. Wieso? Weil es der Verwaltung nicht gelang, den Gemeinderat in der Zeit von April bis November über dieses Vereinsbegehren zu unterrichten. Eine Antwort darauf, wie es dazu kommen konnte, bleibt die Verwaltung den Sportlern und Ehrenamtlern von SV Olympia Uelsen weiterhin schuldig. Denn: Nachvollziehbar erklären konnte das in der jüngsten Ratssitzung niemand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/kommentar-uelser-verwaltung-zeigt-schlechten-stil-272860.html