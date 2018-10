Empfehlung - Kommentar: Uelsen könnte stärker von Nieuhof profitieren

Uelsen Ein halbes Jahr lang hat die Gemeinde Uelsen an ihren „großen Sohn“ Johan Nieuhof erinnert. Johan wer? Nur wenigen dürfte der Name dieses Weltenbummlers aus dem 17. Jahrhundert bekannt gewesen sein. 400 Jahre nach dessen Geburt in Uelsen nun diesen Handelsreisenden, der vor allem durch seine lebhaften Berichte und detailreichen Zeichnungen aus China Bedeutung erlangte, wieder ins Bewusstsein der Grafschafter gerückt zu haben, ist ein Verdienst vieler Engagierter, die ein würdiges Jubiläumsjahr auf die Beine gestellt haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/kommentar-uelsen-koennte-staerker-von-nieuhof-profitieren-259283.html