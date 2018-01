Empfehlung - Koers: Uelsen und Tubbergen leben Europa vor

Uelsen. Am Sonntagmorgen saßen an den Tischen im Forum der Oberschule viele Bürger aus der Samtgemeinde und aus Tubbergen. Sie honorierten die Lieder des ersten Auftritts des „Shantykoor De Schuytenvaerders“ aus Tubbergen in Uelsen. Unter Leitung von Dirigent Herman ter Wee umrahmten die Musiker den Empfang und sangen für den besonderen Gast, Tubbergens neue Bürgermeisterin Wilmien Haverkamp-Wenker, die „Twentse Hymne“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/koers-uelsen-und-tubbergen-leben-europa-vor-220917.html