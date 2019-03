Empfehlung - Klokkers: Rathaus hätte früher reagieren müssen

Uelsen Der Schaden an der Wassermühle in Uelsen sorgt für Diskussionen. Durch die ergiebigen Niederschläge der vergangenen Wochen war der Damm zwischen Mühlenteich und Wassermühle aufgeweicht. Zwischenzeitlich brach sogar eine Sandsteinmauer am Lager des Mühlenrads zusammen. Die Gemeinde hat die historische Anlage abgesperrt und will nun Experten zurate ziehen. Im Rathaus hofft man, den entstandenen Schaden im Sommer beheben zu können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/klokkers-rathaus-haette-frueher-reagieren-muessen-288212.html