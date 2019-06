Klassentreffen der Grund- und Hauptschule Veldhausen

Veldhausen/Uelsen Vor Kurzem gab es ein Wiedersehen nach 50 Jahren von „Ehemaligen“ der Grund- und Hauptschule Veldhausen in Uelsen. Nach einer Besichtigung der Whiskybrennerei „Stokerij Schulte“ in Ootmarsum wurde in Uelsen an der Mühle in geselliger Runde gegrillt. Bis zum späten Abend wurde so manche Geschichte aus der gemeinsamen Schulzeit aus den Jahren 1960 bis 1969 erzählt. Nicht zum ersten Mal wurde über alte Zeiten gesprochen – und es sollte auch nicht das letzte Mal sein, darüber waren sich alle Teilnehmer des Klassentreffens einig.