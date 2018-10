Empfehlung - Klassentreffen 60 Jahre nach der Einschulung

Wilsum „Gesprächsstoff ist vorhanden, Vergangenes wird aufgewärmt, von gemeinsamen Bekannten, gesprochen, manchmal auch geschwärmt“, trägt Gerda Timmerhuis in einem Gedicht vor. In weiteren Zeilen geht es um den Weg zur Schule, um strenge, aber nicht unbeliebte Lehrer, um „Jungs in kurzen Hosen, die Mädchen an den Zöpfen zogen.“ Auf dem Schulhof spielten die Kinder mit Murmeln, bis der Lehrer durch Händeklatschen die Pause beendete. Klassenfahrten gab es nicht, nur Wandertage zu „Hilligen Gad“. Das dicke Ende folgte am nächsten Tag: ein Aufsatz über den Ausflug.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/klassentreffen-60-jahre-nach-der-einschulung-261445.html