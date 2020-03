Empfehlung - Kindergarten Tabaluga in Uelsen eröffnet sein „Drachencafé“

Uelsen Die Kinder schauen neugierig über die beiden Absperrbänder hinweg, die ihr neues „Drachencafé“ noch vom Rest des Flures ihres Kindergartens trennen. Sie drücken ihre Nasen an die transparenten Bullaugen in den halbhohen, welligen Holzabsperrungen und inspizieren die Tische und Stühle, an denen sie künftig ihr Frühstück und Mittagessen gemeinsam abhalten können. Rund 12.000 Euro hat die Umgestaltung des Bereichs gekostet. Darin enthalten ist das Mobiliar, einige Schränke und die von einem Tischler in Osnabrück gestaltete Abtrennung aus hohem Holz. Die Kosten übernehmen der Förderverein des Kindergartens Tabaluga und der Betreiber, die K.I.T.A. gGmbH, zu gleichen Teilen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/kindergarten-tabaluga-in-uelsen-eroeffnet-sein-drachencafe-347541.html