Kinder lernen beim MSC Niedergrafschaft Motocross kennen

Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren haben am Sonnabend, 19. August, auf dem Gelände des Motorsportclubs (MSC) Niedergrafschaft in Itterbeck Gelegenheit, in die Sportart Motocross hineinzuschnuppern. Trainer und erfahrene Fahrer geben Tipps.