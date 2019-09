Empfehlung - Kinder laden zu Straßencafé für guten Zweck ein

Wilsum Sechs Kinder haben am Sonnabend an der Dorfstraße in Wilsum zu einem Straßencafé eingeladen. Es gab Kuchen, außerdem hatten die Kinder Sachen gebastelt, um sie zu verkaufen. Darunter waren Untersetzer, Spiele aus Bügelperlen und Gartendeko aus Beton. Außerdem wurde selbst gemachte Brombeermarmelade angeboten. Das alles haben Johanna, Elisa, Frida, Elea, Lenja und Phibie für einen guten Zweck gemacht. Und es hat sich gelohnt: Viele Menschen aus der Umgebung sind gekommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/kinder-laden-zu-strassencafe-fuer-guten-zweck-ein-316520.html