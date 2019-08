Empfehlung - Kinder erleben spannenden Nachmittag in der Natur in Uelsen

Uelsen Unter dem Motto „Ein Nachmittag in der Natur“ stand am 10. August die Ferienpassaktion der Jägerschaft des Hegerings VI in Uelsen. Fast 50 Kinder aus der Samtgemeinde Uelsen waren am vereinbarten Treffpunkt erschienen, um unter Anleitung einen ausführlichen Streifzug durch die Natur in Hesingen zu machen und dabei gemeinsam die einheimische Tier- und Pflanzenwelt kennenzulernen und zu erkunden. Zu Beginn stand eine Fahrt im Jagdwagen auf dem Programm. Im Revier angelangt wurden in kleinen Gruppen verschiedene Stationen zu Fuß angesteuert, an denen anhand von Schautafeln die einheimische Tierwelt nähergebracht wurde. Ebenfalls konnten die Kinder ihr Wissen auf dem Gebiet der Pflanzen zeigen und Laub- und Nadelbäume sowie Getreidearten bestimmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/kinder-erleben-spannenden-nachmittag-in-der-natur-in-uelsen-314196.html