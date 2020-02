Empfehlung - Kinder der „Amselstrolche“ bauen Meisenkästen

Uelsen Die Kita „Amselstrolche“ in Uelsen und deren Außenstelle „Dorfspatzen“ in Uelsen tragen nicht nur Vögel in ihren Namen – sie tun auch aktiv etwas Gutes für die gefiederten Freunde. Unter Anleitung von Erzieher Patrick Spannhoff gestalten die Kinder mit ihren Eltern derzeit viele bunte Nistkästen. Allerdings nicht für Amseln oder Spatzen, sondern für Meisen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/kinder-der-amselstrolche-bauen-meisenkaesten-343564.html