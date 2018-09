Kind bei Zusammenstoß mit Transporter schwer verletzt

Itterbeck Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter ist in Itterbeck ein neunjähriger Junge schwer verletzt worden. Er hatte den Vorrang missachtet als er mit seinem Fahrrad aus einer Hofausfahrt auf die Straße Brink fuhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein neunzehnjähriger Mann aus Osterwald konnte seinen VW Transporter nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit dem Jungen zusammen. Durch den Aufprall wurde das Kind durch die Luft geschleudert und war zunächst bewusstlos. Später sei es am Unfallort wieder ansprechbar gewesen. Der Junge wurde am Dienstagabend mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei bestand keine akute Lebensgefahr. dpa