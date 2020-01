/ Lesedauer: ca. 3min Instandsetzungsarbeiten für den Bronzezeithof in Uelsen

Wenn der Bronzezeithof in seine Winterpause geht, denken die Aktiven des Freilichtmuseums noch lange nicht an „Winterschlaf“. Bis zur Wiedereröffnung im April stehen vor allem Instandsetzungen auf dem Arbeitsplan, etwa an den zahlreichen Flechtzäunen.