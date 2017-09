Empfehlung - Kein Bedarf an zwei neuen Asyl-Unterkünften in Uelsen

Uelsen. Nicht zum ersten Mal sorgte der Grünstreifen im Bereich „Gassgarten“ für Aufregung in Uelsen. Bereits vor zweieinhalb Jahren forderten mehrere Besitzer der unbebauten Grundstücke in dem Bereich, dass die Gemeinde einen Bebauungsplan erstellen sollte. Diese lehnte damals ab, da es nicht ihre Aufgabe sei „eine Gefälligkeitsplanung ohne erkennbaren Nutzen für die Allgemeinheit“ auf den Weg zu bringen (die GN berichteten). Mit beinahe den gleichen Worten weigerte sich unter den Augen von mehr als 40 Zuhörern der Bau- und Planungsausschuss am Donnerstag, sein Einvernehmen für den Bau zweier Flüchtlingsunterkünfte in der Nähe des Zentrums zu erteilen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/kein-bedarf-an-zwei-neuen-asyl-unterkuenften-in-uelsen-205961.html