Empfehlung - Kaninchen ausgewichen: 63-Jährige prallt gegen Baum

gn Uelsen. Ein VW Transporter ist am Sonntag gegen 10 Uhr auf der Vechtetalstraße in Haftenkamp von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt: Die 63-jährige Fahrerin war von Emlichheim in Richtung Neuenhaus unterwegs, als vor ihr ein Kaninchen über die Straße hoppelte. Die Frau wich dem Tier aus, verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW prallte gegen einen Baum, die Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie wurde nach Nordhorn in die Euregio-Klinik gebracht. An dem weißen Transporter entstand Totalschaden. Die Uelser Feuerwehr rückte mit 13 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus, um die Verkehrssicherung zu übernehmen. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich über einen nahen Parkplatz umgeleitet. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/kaninchen-ausgewichen-63-jaehrige-prallt-gegen-baum-211098.html