Johan Nieuhof: Uelser Jung auf Weltreise

Johan Nieuhof war ein Weltenbummler. Seine Reisen führten ihn unter anderem zum Kaiser von China. Geboren wurde er 1618 in Uelsen. Nun, 400 Jahre später, will Uelsen mit einer Veranstaltungsreihe an den berühmten, aber zeitweise vergessenen Sohn erinnern.