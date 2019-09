Empfehlung - Itterbecker Herbstfest am Ende ausverkauft

sItterbeck Zu einem „Ländlichen Herbstfest“ lud der Heimatverein Itterbeck am Sonntag auf seinen Hof für Heimatpflege ein. Und so machten sich trotz des unbeständigen Herbstwetters viele Besucher von nah und fern auf den Weg nach Itterbeck, ließen sich an verschiedenen Ständen kulinarisch verwöhnen und verschafften sich bei einem kurzweiligen Rundgang einen Eindruck von den vielfältigen Aktivitäten des etwa 250 Mitglieder zählenden Heimatvereins.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/itterbecker-herbstfest-am-ende-ausverkauft-321459.html