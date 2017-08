Itterbeck: Zwei Verletzte bei Unfall in Grenznähe

gn Itterbeck. Ein Unfall mit zwei Verletzten hat am Sonntagmorgen Polizisten beiderseits der Grenze beschäftigt. Gegen 9 Uhr ist ein 22-jähriger Niederländer mit einem silbernen „Audi A3“ auf der Landesstraße 43 in Richtung Niederlande unterwegs gewesen. Nach eigenen Angaben wich er auf der Straße einem Tier aus, dabei geriet er nach rechts auf den Seitenstreifen. Der 22-Jährige lenkte gegen, kam dabei links von der Fahrbahn ab. Der silberne Audi rollte eine Böschung herunter, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Wagen kam auf dem Dach zum Stehen. Der 22-Jährige und sein Beifahrer konnten selbstständig aus dem Fahrzeug klettern. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht, sein Beifahrer schwer verletzt. Sie kamen mit einem niederländischen Rettungswagen in ein Krankenhaus in Zwolle. Polizisten beiderseits der Grenze nahmen den Unfall auf. Die Landesstraße war vorübergehend einseitig gesperrt.

Karte