Empfehlung - In Itterbeck leben jetzt Elefanten

Itterbeck Wer in diesen Sommertagen in Itterbeck ein lautes „Törööööhhhh“ wahrnimmt, der leidet nicht etwa an hitzebedingten Halluzinationen. Denn es sind tatsächlich die Laute von Elefanten, die aus dem Itterbecker Waldgebiet zu hören sind. Seit dem Frühjahr leben drei Elefanten-Damen auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehr Depots. Das bestätigte ein Sprecher des Landkreises auf GN-Anfrage. Die Dickhäuter gehören zu dem niederländischen Zirkus Renz International. Weil Wildtiere seit 2015 in Holland nicht mehr auftreten dürfen, pausieren die drei Elefanten derzeit in Itterbeck. Währenddessen gastiert der Zirkus aktuell in der niederländischen Provinz Zeeland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/in-itterbeck-leben-jetzt-elefanten-244826.html