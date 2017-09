Empfehlung - Im „Uelser Eck“ entsteht eine Zahnklinik

Uelsen. Das frühere Haus Warrink an der Ecke Neuenhauser Straße/Gölenkamper Straße im Ortskern von Uelsen ist schon verschwunden. Auf der rund 1000 Quadratmeter großen Freifläche soll möglichst bald mit dem Bau des „Uelser Ecks“ begonnen werden. So hat der Unternehmer und Investor Frank Hölmann aus Uelsen sein Vorhaben genannt, das bis November kommenden Jahres verwirklicht werden soll. Er investiert nach eigenen Angaben rund 2,15 Millionen Euro in das „Uelser Eck“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/im-uelser-eck-entsteht-eine-zahnklinik-208055.html