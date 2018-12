Empfehlung - Im Heimathaus in Itterbeck wird „gerollt“ und „maseriert“

Itterbeck Im alten Bauernhaus riecht es überall nach frischer Farbe. Ein Schild mit der Aufschrift „Frisch gestrichen“ mahnt den Besucher, nur nichts anzufassen. Hände und Kleidung werden bekanntlich durch nasse Farbe nicht schöner. In der Stube sind die Wände etwa in der Mitte geteilt. Die obere Hälfte ist mit einer hellen Wandfarbe gestrichen. Darauf sind in dunkler Farbe feine scheinbar endlose in einander übergehende Muster aufgetragen. Das ist „Schöner Wohnen“ aus längst vergangenen Tagen. Das Zimmer so wie man es früher kannte hergerichtet, hat der gelernte Maler Johann Veeneman. Viele Jahre hat er in diesem Beruf gearbeitet. Jetzt als Rentner engagiert der 70-jährige sich beim Heimatverein Itterbeck.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/im-heimathaus-in-itterbeck-wird-gerollt-und-maseriert-274010.html