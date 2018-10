Empfehlung - Horrorfans kommen auf dem Bronzezeithof auf ihre Kosten

Uelsen Grablichter flackern am Wegesrand, schaurige Musik dringt aus den Lautsprechern und immer wieder sind Schreie aus der Ferne zu vernehmen: Die Atmosphäre auf dem Bronzezeithof ist am Sonnabend eine ganze andere als an manchem Sommertag, wenn auf dem Gelände etwa das Fest der lebendigen Archäologie über die Bühne geht. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/horrorfans-kommen-auf-dem-bronzezeithof-auf-ihre-kosten-259507.html