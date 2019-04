Empfehlung - Hobbymalerin präsentiert „Scraperboard“-Bilder

Uelsen Die Hobbymalerin Jolien Kleefkens präsentiert noch bis zum 23. April eine Auswahl ihrer Bilder in der Geschäftsstelle Uelsen der Volksbank Niedergrafschaft. Viele ihrer Zeichnungen sind in der „Scraperboard“-Technik entstanden. Dabei handelt es sich um eine Form der direkten Gravur, bei der ein mit weißem Kreidegrund beschichteter Karton mit Tusche bedruckt wird. In diese Fläche wird mit spitzen Nadeln die Zeichnung eingeritzt oder geschabt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/hobbymalerin-praesentiert-scraperboard-bilder-290408.html