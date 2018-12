Empfehlung - Historische IV. Kompanie verabschiedet das Jahr 2018

Uelsen Pünktlich um 14 Uhr fiel am Silvestertag hinter dem Uelser Rathaus der erste Schuss. Der war zwar nicht tödlich, aber dafür sehr laut. Die Schützen der Historischen IV. Kompanie Uelsen des Bentheimer Landwehrbataillons von 1814 feuerten beim traditionellen Silvesterböllern ihre historischen Gewehre und Kanonen ab. Zahlreiche Besucher erfreuten sich an dem lauten Knall, den die Geschütze in die Luft feuerten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/historische-iv-kompanie-verabschiedet-das-jahr-2018-274162.html