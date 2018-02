Hilferuf aus Grundschule Itterbeck: Zu viele Lehrerwechsel

Die Eltern der Grundschüler in Itterbeck rufen nach Hilfe. In einem offenen Brief an die Politik monieren sie, dass die Schüler fast ständig mit wechselnden Lehrern zu tun haben. Von den 14 Lehrkräften arbeiten nur zwei ausschließlich in Itterbeck.