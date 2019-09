Empfehlung - Herbstfest auf dem Heimathof Itterbeck

Itterbeck So wurden im Vorfeld viele neue Rezepte rund um die Tomate ausprobiert und die Ergebnisse werden nun zum Verzehr angeboten: verschiedene Suppen, Bruschetta, Blätterteigvariationen sowie selbst gebackenes Brot und abwechslungsreiche Dips. Auch für Kinder wird einiges geboten. Sie können mit verschiedenen Herbstmaterialien basteln und alte Kinderspiele ausprobieren. Weiterhin werden Dekoartikel sowie Holzarbeiten vorgestellt. Das gesamte Gelände steht zur Besichtigung bereit: Die Sägemühle sowie die Schmiede werden in Betrieb sein, eine Kunstausstellung in der Alten Schule und auch die Ausstellung der alten Schulklasse kann besichtigt werden. Auch der Laden Boimann und das Café auf dem Itterbecker Heimathof sind geöffnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/herbstfest-auf-dem-heimathof-itterbeck-320209.html