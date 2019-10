Empfehlung - Herbert Koers verlässt das Uelser Rathaus

Wilsum In der Regel ist es so, dass derjenige, der feierlich verabschiedet wird, neben vielen warmen Worten auch das eine oder andere Geschenk erhält. Etwas, um den Eintritt in Ruhestand zu versüßen. Das ist am Mittwoch bei der Verabschiedung von Herbert Koers als Bürgermeister der Samtgemeinde Uelsen nicht anders. Doch der an diesem Abend vor etwa 160 Gästen im Saal Ridder in Wilsum so viel Gelobte hat sich selbst auch etwas überlegt. Er möchte der Kommune, die er 16 Jahre lang als Chef des Rathauses geführt hat, ein Geschenk machen. Und so bittet er am Ende seiner Rede zwei Männer zu sich nach vorne ans Pult: den Vorsitzenden des Samtgemeinderats, Wilfried Segger, und seinen Nachfolger im Amt, Hajo Bosch, der am Freitag den Dienst im Rathaus an der Itterbecker Straße antritt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/herbert-koers-verlaesst-das-uelser-rathaus-326844.html