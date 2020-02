Empfehlung - Heidespöllers machen wieder Theater

Wielen Wie auch in den vergangenen Jahren führen De Heidespöllers aus Wielen eine Komödie in drei Akten auf. Die Wahl fiel dieses Jahr auf „`t is „Bingo“ op de Camping“ von Evelien Evers und wird in plattdeutsch/plattniederländisch aufgeführt. Seit September 2019 proben De Heidespöllers. Gelungene Premiere war am vergangenen Sonntag bei Truida Steginks De Grenshoeve in Wielen/Vennebrügge 6. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/heidespoellers-machen-wieder-theater-343479.html