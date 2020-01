/ Lesedauer: ca. 2min „Heidespöllers“ laden zu plattdeutscher Komödie ein

Wie in den vergangenen Jahren führen „De Heidespöllers“ aus Wielen eine Komödie in drei Akten auf. Die Wahl fiel in diesem Jahr auf „‘t is ,Bingo‘ op de Camping“ von Evelien Evers und wird auf Plattdeutsch beziehungsweise Plattniederländisch aufgeführt.