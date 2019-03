Empfehlung - Haushalt: Keine Neuverschuldung in Samtgemeinde Uelsen

Uelsen Die Verschuldung der Samtgemeinde Uelsen liegt zum Jahresende 2019 voraussichtlich gleichbleibend bei rund 4.850.000 Euro, erläuterte Kämmerer Jens Heck in der Sitzung des Samtgemeinderates am Montag. Die hohen Investitionen lassen laut Heck zwar keine weitere Entschuldung zu, eine Neuverschuldung sei jedoch ebenfalls nicht notwendig. Bei 11.249 Einwohnern in der Samtgemeinde liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei rund 437 Euro (Landesdurchschnitt 427 Euro; Stand: Ende 2016). Zuletzt konnte im Nachtragshaushalt eine Entschuldung von 80.200 Euro verbucht werden (die GN berichteten).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/haushalt-keine-neuverschuldung-in-samtgemeinde-uelsen-286363.html