Haus- und Nutztiertag am 28. Juli in Uelsen

Wer die Rassenvielfalt kennenlernen will, der ist auf dem Haus- und Nutztiertag in Uelsen richtig. An der Reithalle sind neben Schafrassen wie dem Bentheimer Landschaf oder dem Quessant-Schaf auch Bunte Bentheimer Schweine und Alpakas zu sehen.