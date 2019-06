„Haus Gassgarten“ in Uelsen bietet Freiraum in Pflege-WGs

Acht Wohnungen und 13 Zimmer in zwei Wohngemeinschaften: Mit dem „Haus Gassgarten“ in Uelsen bieten die Sozialen Dienste Niedergrafschaft ab sofort ein neues Pflege-Konzept in der Samtgemeinde an.