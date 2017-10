Gruselnacht auf dem Bronzezeithof Uelsen fällt ins Wasser

gn Uelsen. Die Veranstalter der 3. Gruselnacht in Uelsen hatten sich für Sonnabend, 7. Oktober, viel vorgenommen und den Horror-Parcours durchs Feriengebiet noch einmal deutlich erweitert. Doch nun machte das Wetter der Veranstaltung, die sich in den Vorjahren zu einem Publikumsmagneten entwickelt hatte, einen Strich durch die Rechnung. Weil für den Abend ausgiebiger Regen angekündigt ist, wurde die Gruselnacht am Sonnabend kurzfristig abgesagt. Ein neuer Termin steht bislang noch nicht fest.

