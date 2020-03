/ Lesedauer: ca. 3min Regionale Landwirte geben große Futterspende für Zirkustiere

Zwei Indischen Elefanten ganz nah gegenüberstehen konnten am Donnerstag die Landwirte von „Land schafft Verbindung“ in Itterbeck: Sie überbrachten eine große Futterspende an den angeschlagenen Zirkus Renz, der wegen der Corona-Krise nicht auftreten kann.