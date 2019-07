Empfehlung - Große Erfolge für Grafschafter Schafzüchter

Uelsen „Eine tolle Leistung“, bescheinigt Zuchtleiter Klaus Gerdes vom Landesschafzuchtverband dem Blekker Hof in Uelsen. Bei der Jubiläums-Bockauktion in Uelsen und bei den verschiedenen Auszeichnungen und Klassifizierungen hat die heilpädagogische Einrichtung mit ihren Tieren am Sonnabend unterm Strich als bester Zuchtbetrieb abgeschnitten. Das ist Erfolg und Bestätigung der Arbeit zugleich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/grosse-erfolge-fuer-grafschafter-schafzuechter-310136.html