Empfehlung - Grillen in Uelsen: „Mooi proaten bij Beär en Fäintebroat“

Uelsen Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr, auf dem idyllisch am Waldrand liegenden Grillplatz in Uelsen riecht es schon lecker nach Grillfleisch, die ersten Gäste finden sich ein. Trotz tropischer Temperaturen wird es schnell voll auf dem Platz. Mit der Fietse, dem Auto und zu Fuß strömen aus allen Richtungen Menschen herbei. Jeden Sommer an vier Abenden veranstaltet der VVV Uelsen dieses öffentliche Grillen. „Es ist immer gut besucht“, berichtet VVV-Vorsitzender Jan Momann. „Wir legen die Termine so, dass sowohl die Ferienzeit in Niedersachsen, als auch die in Nordrhein-Westfalen möglichst mit zwei Abenden abgedeckt werden“, erklärt er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/grillen-in-uelsen-mooi-proaten-bij-beaer-en-faeintebroat-244862.html