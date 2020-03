Grafschafterin ist Weltmeisterin in der Vogelzucht

Matosinhos/Uelsen Gerda Bartels vom Verein der Vogelliebhaber Niedergrafschaft, AZ Ortsgruppe Uelsen, krönte ihre Ausstellungssaison mit dem Weltmeistertitel. Von der Welt-Vogelschau im portugiesischen Matosinhos kehrte die Züchterin mit einer Goldmedaille zurück und darf sich fortan mit dem Titel „Weltmeister“ schmücken. Nach Erfolgen auf der Vereinsschau, dem Landesverbandsmeistertitel in Südlohn und fünf Deutsche Meister-Titeln in Bad Salzuflen war der Weltmeistertitel der krönende Abschluss der Ausstellungssaison. Die Vögel mussten eine Transsportstrecke von über 4500 Kilometern für Hin- und Rücktransport gut überstehen. Annähernd 24000 Vögel aus 24 Ländern wurden den internationalen Preisrichtern zur Bewertung vorgestellt. Alleine aus Deutschland beteiligten sich 124 Aussteller mit insgesamt 1117 Tieren an der 68. Weltmeisterschaft. Das ausrichtende Land wird jeweils auf dem Kongress der „Confédération Ornithologique Mondiale“ (C.O.M.) festgelegt. Die nächste Weltschau findet im Januar 2021 im spanischen Valencia statt.