Grafschafter Lions Club spendet für Hof Blekker

Nordhorn/Uelsen Die drei Grafschafter Lions Clubs haben auf dem Nordhorner Oktober Zwiebelkuchen und Federweißen für einen guten Zweck verkauft. Der (aufgerundete) Erlös in Höhe von 2.500 Euro ist in diesem Jahr an den heilpädagogischen Hof Blekker in Uelsen überwiesen worden. Den symbolischen Scheck übergaben vor einigen Tagen Hans Elbeshausen, Ralf Hilmes und Thorsten Hopp als Vertreter der drei Lions Clubs an Frank Wilken vom heilpädagogischen Hof Blekker.

Auf dem Hof Blekker in Uelsen freut man sich über die Spende, die zur Finanzierung einer Vogelnestschaukel und eine ebenerdigen Trampolins beitragen soll.

Die Lions haben zudem in jüngster Vergangenheit über 1000 Brillen gesammelt, die für die Dritte Welt zur Verfügung gestellt werden. Dieses Ergebnis gaben Elbeshausen, Hilmes und Hopp am Rande der Spendenübergabe bekannt. mm