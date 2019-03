GN-Kinderseite: In der Welt der schönen Klänge

Was ist Musik? Diese Frage stellen sich zwei Außerirdische, die es auf unsere Erde verschlagen hat, im Musical „In 88 Tönen um die Welt“. In den vergangenen Monaten haben die Kinder in Itterbeck fleißig geprobt – nun steht die Aufführung kurz bevor.