Glasfaserausbau Thema eines Zoom-Meetings

Uelsen Der Glasfaserausbau ist in aller Munde, doch in der Samtgemeinde Uelsen, bedingt durch die Corona-Pandemie, konnten zum aktuellen eigenwirtschaftlichen Ausbau keine großen Informationsveranstaltungen stattfinden. Deshalb möchte die Junge Union Niedergrafschaft, allen Unentschlossenen gerne die Möglichkeit bieten, sich zu informieren. Zwei Mitarbeiter der Betreiberfirma „Netservices“ sowie Ralf Hilmes vom Landkreis Grafschaft Bentheim werden in einer digitalen Sitzung zur Beantwortung sämtlicher Fragen zur Verfügung stehen. Alle Interessenten sind am Dienstag, 23. Juni, 19 Uhr, dazu eingeladen, an dem „Zoom-Meeting“ teilzunehmen. Der Zugang erfolgt über den Link https://us02web.zoom.us/j/89930502853.

Was ist Zoom und wie funktioniert es?

Zoom ist ein Programm, um eine Videokonferenz durchzuführen. Es muss lediglich die „Zoom“-App installiert werden. Dazu am besten im Vorfeld auf den oben angegebenen Link klicken und die App downloaden. Nach der Installation führt der Link am Termin ab 19 Uhr direkt zum Meeting. Die Veranstaltung wird zudem live auf der Facebook-Seite der Jungen Union übertragen und ist unter folgendem Link aufzurufen: JU Niedergrafschaft auf Facebook. Auch dort ist es möglich, Fragen zu stellen. Bei Fragen und Problemen besteht die Möglichkeit, sich per E-Mail an die Adresse juniedergrafschaft@web.de zu wenden.