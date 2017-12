Glätteunfall: 21-Jährige prallt bei Wilsum gegen drei Bäume

gn Wilsum. Unterwegs von Wilsum in Richtung Hoogstede ist am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr eine 21-jährige Opel-Fahrerin von der Straße abgekommen. In einer Linkskurve auf der Hoogsteder Straße verlor sie die Kontrolle über ihr Gefährt. Sie geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum prallte der schwarze Opel Corsa gegen drei Bäume, eher er zum Stillstand kam. Die junge Frau war in dem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht selbstständig befreien. Die Freiwillige Feuerwehr Wilsum rückte an und schnitt die Tür des Fahrzeugs heraus, sodass die 21-Jährige aus dem Wagen konnte. Mit dem Rettungswagen wurde sie verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Angaben schwebt sie nicht in Lebensgefahr.

Autofahrerin verunglückt auf spiegelglatter Straße Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Am Dienstagabend ist eine 21-Jährige zwischen Wilsum und Hoogstede verunglückt. Ihr Wagen prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem Auto.