/ Lesedauer: ca. 4min Gerhard Grobbe: Pionier im ewigen Kampf gegen das Wasser

Am 4. März verstarb im Alter von 95 Jahren der ehemalige Kreislandwirt Gerhard Grobbe aus Haftenkamp. Sein vielseitiges Engagement im Bereich der landwirtschaftlichen Ausbildung und vor allem in der Gewässeregulierung würdigen die GN in einem Nachruf.