Empfehlung - Generationenwerkstatt: Schüler bekommen Lust aufs Handwerk

Wilsum. Um wieder mehr Auszubildende für das Handwerk zu gewinnen, hat die Osnabrücker Ursachenstiftung das Projekt „Generationenwerkstatt“ ins Leben gerufen, Unterstützung erhält die Stiftung dabei von der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim und deren Kreishandwerkerschaften. Das Ziel: Schüler sollen über ein Projekt in einem handwerklichen Betrieb frühzeitig an die verschiedenen Berufe herangeführt und für diese begeistert werden. Ein „Unruheständler“, zumeist ein Rentner mit Berufserfahrung in der entsprechenden Branche, unterstützt die Jugendlichen bei der Umsetzung ihres Projektes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/generationenwerkstatt-schueler-bekommen-lust-aufs-handwerk-213550.html